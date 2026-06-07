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Самозанятые

ФНС: справки о постановке на учет и о доходах самозанятые могут взять дистанционно

Плательщики НПД могут оформить документы в ЛК или в приложении «Мой налог».

Налоговики напомнили, как самозанятые могут удаленно получить что справки о постановке на учет и о доходах.

Функционал сервисов «Мой налог» и «ЛК налогоплательщика на профессиональный доход» позволяет получить справку о постановке или снятии с учета, а также документ о состоянии расчетов. В последнем отражаются суммы полученных доходов и уплаченного налога.

Для получения справки в разделе «Настройки» следует выбрать соответствующий пункт:

  • «Справка о доходах»;

  • «Справка о постановке на учет».

Справки формируются на любую дату и за любой период. Готовый документ можно сохранить на устройство, распечатать или отправить по электронной почте.

Оперативно проверить статус самозанятого можно в сервисе «Проверить статус самозанятого». Для этого достаточно ввести ИНН и указать дату проверки. Сервис работает бесплатно и не требует регистрации.

Автор

Автоматизация учета

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