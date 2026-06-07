ФНС: справки о постановке на учет и о доходах самозанятые могут взять дистанционно
Налоговики напомнили, как самозанятые могут удаленно получить что справки о постановке на учет и о доходах.
Функционал сервисов «Мой налог» и «ЛК налогоплательщика на профессиональный доход» позволяет получить справку о постановке или снятии с учета, а также документ о состоянии расчетов. В последнем отражаются суммы полученных доходов и уплаченного налога.
Для получения справки в разделе «Настройки» следует выбрать соответствующий пункт:
«Справка о доходах»;
«Справка о постановке на учет».
Справки формируются на любую дату и за любой период. Готовый документ можно сохранить на устройство, распечатать или отправить по электронной почте.
Оперативно проверить статус самозанятого можно в сервисе «Проверить статус самозанятого». Для этого достаточно ввести ИНН и указать дату проверки. Сервис работает бесплатно и не требует регистрации.
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