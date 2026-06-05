Как правильно вести налоговый учет и формировать баланс в 1С ERP — разбор на примерах
12 июня в 16:00 мск состоится бесплатный вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности». Мы рассмотрим вопросы формирования декларации по НДС, настраиваемой структуры баланса согласно ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и особенности применения ПБУ 18/02 при использовании балансового метода с постоянными и временными разницами.
В программе:
применение ПБУ 18/02;
методология ведения налогового учета;
примеры временных разниц в учете;
настройка краткосрочных и долгосрочных обязательств в бухгалтерском балансе и учете
После основной части будет время для ответов на вопросы.
Это будет полезно главным бухгалтерам, сотрудникам бухгалтерии, руководителям финансовых служб, планово‑экономических отделов и партнерам фирмы 1С.
Спикер — Анна Вербивская, бизнес‑аналитик и эксперт‑консультант компании ИТРП с 25‑летним опытом автоматизации учета.
Вебинар входит в цикл практических встреч по внедрению 1С ERP в части регламентированного учета. На примере фрагмента реального проекта специалисты покажут путь от настройки системы до закрытия квартала, включая типичные ошибки, выявленные на машиностроительных предприятиях.
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