Как правильно вести налоговый учет и формировать баланс в 1С ERP — разбор на примерах

На бесплатном вебинаре бухгалтерам покажут, как без ошибок применять ПБУ 18/02, формировать НДС и настраивать баланс в 1С ERP.

12 июня в 16:00 мск состоится бесплатный вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности». Мы рассмотрим вопросы формирования декларации по НДС, настраиваемой структуры баланса согласно ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и особенности применения ПБУ 18/02 при использовании балансового метода с постоянными и временными разницами.

В программе:

применение ПБУ 18/02;

методология ведения налогового учета;

примеры временных разниц в учете;

настройка краткосрочных и долгосрочных обязательств в бухгалтерском балансе и учете

После основной части будет время для ответов на вопросы.

Это будет полезно главным бухгалтерам, сотрудникам бухгалтерии, руководителям финансовых служб, планово‑экономических отделов и партнерам фирмы 1С.

Спикер — Анна Вербивская, бизнес‑аналитик и эксперт‑консультант компании ИТРП с 25‑летним опытом автоматизации учета.

Вебинар входит в цикл практических встреч по внедрению 1С ERP в части регламентированного учета. На примере фрагмента реального проекта специалисты покажут путь от настройки системы до закрытия квартала, включая типичные ошибки, выявленные на машиностроительных предприятиях.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.

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