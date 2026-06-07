Налоговая уточнила, какие налоги взыщут без суда

С 1 ноября 2025 года налоговики применяют упрощенную процедуру взыскания долгов по налогам с физлиц и самозанятых.

Если после получения требования об уплате налога долг не погашен, налоговики принимают решение о внесудебном взыскании. Срок – не позднее 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования.

Решение о взыскании направляют через личный кабинет налогоплательщика, Госуслуги или заказным письмом. У должника есть 30 дней на подачу возражений или жалобы, в течение которых процесс списания средств приостанавливается, добавили налоговики.

Если возражения не поступили, через 7 дней после направления решения налоговый орган размещает в специальном реестре поручение на блокировку банковского счета и списание средств.

В бесспорном порядке налоговики взыщут задолженность по налогам, которые физлица рассчитали самостоятельно:

НПД;

НДФЛ по декларации 3-НДФЛ;

налоги бывшего ИП за период предпринимательской деятельности.

По налогам, которые начисляют инспекторы (например, имущественные налоги), внесудебный порядок взыскания задолженности происходит только в случаях отсутствия спора. А если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности, внесудебный порядок не применяется.