Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Налоги, взносы, пошлины

Налоговая уточнила, какие налоги взыщут без суда

По упрощенной процедуре взыщут долги по налогам, рассчитанным самостоятельно.

С 1 ноября 2025 года налоговики применяют упрощенную процедуру взыскания долгов по налогам с физлиц и самозанятых.

Если после получения требования об уплате налога долг не погашен, налоговики принимают решение о внесудебном взыскании. Срок – не позднее 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования.

Решение о взыскании направляют через личный кабинет налогоплательщика, Госуслуги или заказным письмом. У должника есть 30 дней на подачу возражений или жалобы, в течение которых процесс списания средств приостанавливается, добавили налоговики.

Если возражения не поступили, через 7 дней после направления решения налоговый орган размещает в специальном реестре поручение на блокировку банковского счета и списание средств.

В бесспорном порядке налоговики взыщут задолженность по налогам, которые физлица рассчитали самостоятельно:

  • НПД;

  • НДФЛ по декларации 3-НДФЛ;

  • налоги бывшего ИП за период предпринимательской деятельности.

По налогам, которые начисляют инспекторы (например, имущественные налоги), внесудебный порядок взыскания задолженности происходит только в случаях отсутствия спора. А если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности, внесудебный порядок не применяется.

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
648

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка