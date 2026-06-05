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Экономика России

Счетная палата: цифровой контроль становится ключом к технологическому суверенитету страны

Для технологического рывка России нужен новый уровень регулирования и современная цифровая модель контроля.

Скорость принятия решений становится ключевым принципом современного госуправления, а технологический суверенитет — стратегическим приоритетом. Об этом говорила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на сессии ПМЭФ-2026 «Технологический прорыв и трансформация контрольно‑надзорной деятельности».

Несмотря на санкционное давление, инвестиции в основной капитал в 2025 году превысили 42,6 трлн рублей, из них почти 8 трлн направили в обрабатывающие производства. Однако, как подчеркнули участники дискуссии, одного финансирования недостаточно: технологический прорыв упирается в регуляторную среду.

«Решение этой задачи требует от контрольно-надзорной деятельности дальнейшей трансформации и нового качества регулирования, основанного на высокотехнологичном цифровом контроле», — сказала Светлана Орлова.

Также она добавила, что искусственный интеллект уже анализирует госзакупки, выявляет скрытые связи и признаки завышения цен. При этом ИИ не заменяет инспектора, а выступает цифровым ассистентом: он берет на себя рутинные операции, тогда как сложная аналитика и принятие решений остаются за человеком.

Автор

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В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20
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Комментарии

1
  • Astrasol

    аудитор...контрольно-надзорная-деятельность...при всем уважении к аудитору, а можно хотя бы озвучивать эти вот недостающие звенья цепочки между словами "контроль и надзор" и "технологический прорыв"? получается, до этого плохо контролировали (ладно, и на солнце бывают пятна), но теперь, получается, благодаря новейшему надзору , который будет цифровым (когда, какой именно он будет?) вдруг попрут новые технологии (т.е. мы что-то выдумаем сами или опять - оттедова позаимствуем и этикету нашу наклеим и как надзор поможет придумать новую технологию)? вот какие-такие мероприятия надзора будут и за кем (за госконтрактами?) ? вобщем, ничего не поняла, кроме того, что надзор нам поможет.

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