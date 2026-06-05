Счетная палата: цифровой контроль становится ключом к технологическому суверенитету страны
Скорость принятия решений становится ключевым принципом современного госуправления, а технологический суверенитет — стратегическим приоритетом. Об этом говорила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на сессии ПМЭФ-2026 «Технологический прорыв и трансформация контрольно‑надзорной деятельности».
Несмотря на санкционное давление, инвестиции в основной капитал в 2025 году превысили 42,6 трлн рублей, из них почти 8 трлн направили в обрабатывающие производства. Однако, как подчеркнули участники дискуссии, одного финансирования недостаточно: технологический прорыв упирается в регуляторную среду.
«Решение этой задачи требует от контрольно-надзорной деятельности дальнейшей трансформации и нового качества регулирования, основанного на высокотехнологичном цифровом контроле», — сказала Светлана Орлова.
Также она добавила, что искусственный интеллект уже анализирует госзакупки, выявляет скрытые связи и признаки завышения цен. При этом ИИ не заменяет инспектора, а выступает цифровым ассистентом: он берет на себя рутинные операции, тогда как сложная аналитика и принятие решений остаются за человеком.
Комментарии1
аудитор...контрольно-надзорная-деятельность...при всем уважении к аудитору, а можно хотя бы озвучивать эти вот недостающие звенья цепочки между словами "контроль и надзор" и "технологический прорыв"? получается, до этого плохо контролировали (ладно, и на солнце бывают пятна), но теперь, получается, благодаря новейшему надзору , который будет цифровым (когда, какой именно он будет?) вдруг попрут новые технологии (т.е. мы что-то выдумаем сами или опять - оттедова позаимствуем и этикету нашу наклеим и как надзор поможет придумать новую технологию)? вот какие-такие мероприятия надзора будут и за кем (за госконтрактами?) ? вобщем, ничего не поняла, кроме того, что надзор нам поможет.