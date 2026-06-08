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Нотариат

Россиянам напомнили правила выезда ребенка за границу без родителей

Для выезда с родственником, тренером или вожатым обязательно нотариальное согласие.

При пересечении границы несовершеннолетним без родителей понадобится их согласие на выезд, заверенное нотариусом.

Если ребенок путешествует с одним из родителей, оформлять согласие второго не требуется, но стоит учитывать миграционные правила конкретной страны назначения.

Сопровождающим при этом может быть только совершеннолетний человек, а подростки до 18 лет не несут юридической ответственности за других детей.

Срок действия согласия зависит от целей поездки и может быть разовым, годовым или до достижения ребенком 18 лет. В документе перечисляют все страны посещения, включая те, где планируется пересадка. Если члены семьи находятся в разных городах, нотариусы могут оформить документ дистанционно, передав его в электронном виде для получения в другом регионе.

Для поездок внутри России нотариальное согласие не обязательно, но его наличие упрощает заселение в отели и получение медицинской помощи. В таких ситуациях документ подтверждает право сопровождающего представлять интересы несовершеннолетнего.

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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