Россиянам напомнили правила выезда ребенка за границу без родителей

При пересечении границы несовершеннолетним без родителей понадобится их согласие на выезд, заверенное нотариусом.

Если ребенок путешествует с одним из родителей, оформлять согласие второго не требуется, но стоит учитывать миграционные правила конкретной страны назначения.

Сопровождающим при этом может быть только совершеннолетний человек, а подростки до 18 лет не несут юридической ответственности за других детей.



Срок действия согласия зависит от целей поездки и может быть разовым, годовым или до достижения ребенком 18 лет. В документе перечисляют все страны посещения, включая те, где планируется пересадка. Если члены семьи находятся в разных городах, нотариусы могут оформить документ дистанционно, передав его в электронном виде для получения в другом регионе.



Для поездок внутри России нотариальное согласие не обязательно, но его наличие упрощает заселение в отели и получение медицинской помощи. В таких ситуациях документ подтверждает право сопровождающего представлять интересы несовершеннолетнего.