Можно ли оформить согласие сотрудника на работу в выходной день без точной даты

В распоряжении нужнаа конкретная дата привлечения работника к работе в выходной день.

Онлайнинспекция ответила, имеет ли право работодатель оформить согласие сотрудника на работу в выходной день, где нет точной даты, а указан промежуток с 15-го по 31 число.

«Полагаем, что не имеет, поскольку должна быть указана конкретная дата привлечения работника к работе в выходной день», — ответил Роструд.

Привлечение работников к работе в выходные дни производится по письменному распоряжению работодателя (ч. 8 ст. 113 ТК), уточнило ведомство.