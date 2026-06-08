Через систему СПОТ прошло 50 млрд рублей и налогов на 10 млрд

С 1 июня 2026 года в России заработала система прослеживаемости ожидаемых поставок товаров (СПОТ).

С момента запуска системы 5 тыс. налогоплательщиков сформировали более 15 тыс. документов о предстоящей поставке (ДОПП). Общий оборот по этим операциям превысил 50 млрд рублей, а расчетная сумма налоговых отчислений составила около 10 млрд рублей, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров

«На данный момент технология работает, и в этом большая заслуга самих налогоплательщиков, которые дают обратную связь. Нам также очень помогли разработчики ERP-систем в создании бесшовной системы коммуникаций плательщиков, нас и Таможенной службы», — отметил он.

По его словам, ФНС продолжает анализировать данные по НДС и УСН. По итогам I квартала 2026 года декларации по упрощенке представили 433 тыс. плательщиков, многие из которых выбрали льготную ставку 5% без права на вычеты.

Переток выручки больше, чем в 2025 году, поэтому для контроля отчетности налоговая служба применяет аналитические механизмы, чтобы поставлять максимально точную информацию правительству и Минфину для принятия актуальных решений, добавил Егоров.