Путин поручил ускорить принятие поправок о стажировке в ТК

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин и Госдуму ускорить принятие законопроекта о стажировке.

Путин подчеркнул, что молодые специалисты, которые только завершили обучение или заканчивают вузы, обладают наибольшей трудовой мобильностью.

«Для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в ТК подготовлены. Прошу правительство и Госдуму ускорить их принятие», — сказал Путин.

Предполагается, что благодаря этим мерам специалисты найдут современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе, где потребность в кадрах особенно высока, а производства выпускают продукцию с большой добавленной стоимостью.