Началась укороченная рабочая неделя: она продлится четыре дня

Рабочая неделя в России сократилась до четырех дней из-за праздника — Дня России, который в 2026 году приходится на пятницу.

Стартовала короткая рабочая неделя, которая продлится с 8 по 11 июня 2026 года. Причина — праздничная дата 12 июня, которая выпала на пятницу. Россиян ждут трехдневные выходные: с 12 по 14 июня.

Рабочий день 11 июня будет сокращен на один час как предпраздничный.

До конца 2026 года граждан ждут еще две укороченные недели. В начале ноября, в связи с празднованием Дня народного единства, рабочими останутся 2-3 и 5-6 ноября.

Завершится год трехдневной рабочей неделей, которая начнется 28 декабря. Уже 31 декабря большинство сотрудников уйдут на новогодние каникулы.

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