Госучреждения сохранят социальные выплаты даже при блокировке счетов, — законопроект уже в Госдуме

Правительство предлагает защитить социальные обязательства казенных учреждении от финансовых ограничении: приостановка операций по счетам больше не должна затрагивать выплаты россиянам.

8 июня 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс.

Власти планируют поменять порядок приостановления расходных операции по лицевым счетам государственных и муниципальных казенных учреждении. Сейчас Бюджетный кодекс позволяет Федеральному казначейству блокировать такие операции при наличии судебного или налогового решения о взыскании задолженности, если учреждение нарушает установленные требования.

«Законопроект уточняет, что такая приостановка не должна распространяться на расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств», — сказано на сайте Минфина.

Это означает, что даже при блокировке счета учреждения социальные выплаты гражданам будут обеспечены в полном объеме.

Инициатива позволит избежать ситуаций, когда финансовые санкции в отношении учреждения могут привести к задержкам или прекращению предоставления социальных гарантий.