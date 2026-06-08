Госучреждения сохранят социальные выплаты даже при блокировке счетов, — законопроект уже в Госдуме
8 июня 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс.
Власти планируют поменять порядок приостановления расходных операции по лицевым счетам государственных и муниципальных казенных учреждении. Сейчас Бюджетный кодекс позволяет Федеральному казначейству блокировать такие операции при наличии судебного или налогового решения о взыскании задолженности, если учреждение нарушает установленные требования.
«Законопроект уточняет, что такая приостановка не должна распространяться на расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств», — сказано на сайте Минфина.
Это означает, что даже при блокировке счета учреждения социальные выплаты гражданам будут обеспечены в полном объеме.
Инициатива позволит избежать ситуаций, когда финансовые санкции в отношении учреждения могут привести к задержкам или прекращению предоставления социальных гарантий.
Начать дискуссию