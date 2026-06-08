Трансграничный документооборот снизит расходы российских экспортеров – РЭЦ

О необходимости развития трансграничного юридически значимого электронного документооборота для укрепления платформенного суверенитета России рассказал гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Сейчас информационные системы регуляторов обмениваются данными без участия бизнеса, но система остается уязвимой.

«Сбой на любом из элементов сразу же делает весь процесс неработающим. Любые несинхронизированные изменения или поломка в информационных системах участников — и весь процесс развалился. Нам критически нужно в законодательстве закрепить обязательства участников, по крайней мере государственных, работать постоянно над совершенствованием такого сквозного процесса и не совершать действий, которые его разрушают», — подчеркнула Никишина.

Еще одной сложностью она назвала разнородность доступа к системам: где-то достаточно пароля, а где-то требуется УКЭП или авторизация через ЕСИА. Выравнивание этих требований поможет экспортерам сократить расходы.

Трансграничный электронный документооборот — это то, что существенно снизит издержки экспортеров и импортеров. Но нужно договориться с регуляторами других стран на основе межправительственных решений. При этом важна готовность регуляторов разных стран признавать цифровые документы, уточнила гендиректор РЭЦ.

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