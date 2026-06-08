Внешний совместитель хочет уволиться раньше срока сокращения: положена ли компенсация

Внешний совместитель после получения уведомления о предстоящем сокращении в связи с ликвидацией организациями написал заявление о досрочном расторжении договора.

Положена ли ему выплата среднего заработка за период со дня фактического увольнения до дня, когда должен был закончиться двухмесячный срок уведомления, наравне с основными работниками, спросили на сайте Онлайнинспекции.

Ведомство напомнило, что гарантии и компенсации совместителям предоставляются в полном объеме (ч. 2 ст. 287 ТК).

О сокращении работодатель предупреждает работников роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК). При этом расторгнуть трудовой договор можно раньше, но работнику платят дополнительную компенсацию в размере среднего заработка пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока до увольнения (ч. 3 ст. 180 ТК).

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь вести учет начислений в 1С:ЗУП, оформлять пособия и премии, составлять отчетность и работать с персданными.

Цена со скидкой 70%: 9 559 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.