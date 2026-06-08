Антифрод‑законопроект обновили — спорные нормы с привязкой ИНН и использованием MAX убрали, но сохранили компенсации

У клиентов появится на возврат похищенных средств, если финансовая организация или оператор связи проигнорировали установленный порядок выявления подозрительных операций.

9 июня 2026 года депутаты рассмотрят доработанный пакет антифрод-мер, который могут принять сразу в двух чтениях. Из текста исключили спорные инициативы:

обязательную регистрацию на ресурсах через российскую почту;

привязку банковских счетов к ИНН;

использование мессенджера Max для подтверждения действий.

Новая редакция вводит ответственность для банков и операторов связи за неисполнение обязанностей, повлекшее хищение средств. Компенсация будет равна сумме перевода в адрес злоумышленника, однако выплаты не предусмотрены, если организация выполнила все требования, а клиент добровольно передал деньги мошенникам. Эти нормы могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

«В целом нормы законопроекта рынок рассматривает скорее позитивно, так как требования закона кажутся достаточно сбалансированными с точки зрения уменьшения рисков кражи данных и денег», — сказал глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец.

Для борьбы с использованием одноразовых сим-карт вводится ограничение: расторгнуть договор на услуги связи можно будет только через 90 суток после его заключения. Также в проекте сохранились требования по маркировке звонков из-за рубежа, досудебной блокировке сайтов с вредоносным ПО и запрету для хостинг-провайдеров размещать VPN-сервисы.