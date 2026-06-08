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Отпуска

Как часто нужно ходить в отпуск – мнение психиатра

Частые и короткие отпуска лучше помогают работникам справляться со стрессом, чем длительный отпуск раз в год.

Регулярные, небольшие отпуска помогают эффективнее нейтрализовать эмоциональную нагрузку, вызванную работой, и легче справляться со стрессом.

Так считает врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДФО Александр Сергиевич.

По его словам, очень важно не игнорировать отдых.

«В отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год.

Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше», — сказал Сергиевич.

В отпуске важно соблюдать информационную гигиену. Работодателям можно беспокоить сотрудника только в исключительных случаях, добавил психиатр.

Это касается и подчиненных — если руководитель ушел в отпуск, нужно стараться решать текущие задачи самостоятельно.

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