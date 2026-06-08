Как часто нужно ходить в отпуск – мнение психиатра

Регулярные, небольшие отпуска помогают эффективнее нейтрализовать эмоциональную нагрузку, вызванную работой, и легче справляться со стрессом.

Так считает врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДФО Александр Сергиевич.

По его словам, очень важно не игнорировать отдых.

«В отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год.

Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше», — сказал Сергиевич.