Как часто нужно ходить в отпуск – мнение психиатра
Регулярные, небольшие отпуска помогают эффективнее нейтрализовать эмоциональную нагрузку, вызванную работой, и легче справляться со стрессом.
Так считает врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДФО Александр Сергиевич.
По его словам, очень важно не игнорировать отдых.
«В отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год.
Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше», — сказал Сергиевич.
В отпуске важно соблюдать информационную гигиену. Работодателям можно беспокоить сотрудника только в исключительных случаях, добавил психиатр.
Это касается и подчиненных — если руководитель ушел в отпуск, нужно стараться решать текущие задачи самостоятельно.
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