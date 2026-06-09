Более половины работающих россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Работники хотели бы посвятить освободившееся время семье, отдыху или самообразованию. Но работодатели пока готовы на сокращенный график.

53% опрошенных россиян выступают за введение четырехдневки, 24% — против, а 23% затруднились с ответом.

Такие результаты показал опрос сервиса Superjob.

Наибольший интерес к сокращенной неделе проявляет молодежь до 35 лет (64%), а среди людей старше 45 лет идею одобряют лишь 39%. Также поддержка инициативы выше среди тех, чей доход не превышает 150 тысяч рублей.

В случае перехода на новый график 31% респондентов планируют тратить дополнительный выходной на семью, еще 31% — на отдых, 15% — на самообразование.

Но 88% представителей кадровых служб сообщили, что вопрос перехода на сокращенную неделю в их компаниях не обсуждался. Лишь в 1% организаций такой график уже действует, а еще в 1% компаний от него отказались после тестирования.