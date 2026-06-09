Роструд объяснил, как разделить перерыв на несколько частей

Общая продолжительность перерыва не может быть более двух часов, а при разделении одна часть должна быть не менее 30 мин.

Онлайнинспекцию спросили – будет ли нарушением предоставлять несколько обеденных перерывов в течение рабочего дня, если продолжительность одного из них будет 45 минут, а следующие — по 15 минут через час работы или два.

Действующее законодательство не запрещает делить перерыв для отдыха и питания на части и предоставлять их работникам по отдельности.

Но общая продолжительность указанного перерыва не может быть более двух часов, напомнил Роструд. Это предусмотрено в ч. 1 ст. 108 ТК.

«При этом полагаем, что и большая часть разделенного перерыва не может быть менее 30 минут», — уточнило ведомство.

Окончательно время перерыва и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем (ч. 2 ст. 108 ТК).