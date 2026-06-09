Портрет самозанятого‑2026 почти не изменился, но рынок вырос в 10 раз

За пять лет портрет самозанятого почти не изменился, однако режим превратился в важную часть МСП: доля самозанятых в занятости компаний выросла до 42%.

Типичный самозанятый 2026 года — мужчина или женщина 30-40 лет, с высшим образованием и детьми, проживающий в Москве или Московской области. Как отмечают эксперты портала «Самозанятость.Онлайн», за пять лет портрет почти не изменился, но сам сегмент стал более зрелым и интегрированным в корпоративные процессы. Исследование есть в распоряжение «Клерка».

К началу 2026 года число самозанятых выросло почти в 10 раз — с 1,6 млн до 15,4 млн человек. При этом сохраняется стабильное гендерное соотношение: 60% мужчин и 40% женщин. Однако заметно увеличилась доля молодежи: число подростков 14-17 лет выросло в 20 раз, а студенты составляют уже 13,5%. Растет и доля пенсионеров — с 6,8% в 2024 году до 11,3% 2025.

К 2026 году самозанятые стали важной частью малого бизнеса: если в 2021 году их доля в занятости МСП составляла 17%, то к 2025 году — уже 42%. Сегодня каждая пятая компания в России работает с самозанятыми, особенно в ИТ, строительстве и маркетинге.

«Мы прогнозируем увеличение числа самозанятых на 3-4 млн человек уже в этом году. При этом устойчивое ядро составит 10-11 млн. Высокая ротация (150-170 тыс. выбываний в месяц) показывает, что самозанятость для многих – это «примерка» или подработка», — сказал руководитель портала «Самозанятость.Онлайн» Арсений Беленький.

Самозанятые по‑прежнему сосредоточены в классических сферах: строительстве и ремонте, такси, индустрии красоты и ИТ. В этих направлениях сохраняется выраженная гендерная сегрегация: в строительстве и перевозках доминируют мужчины, а в индустрии красоты и ИТ — женщины. Одновременно растет спрос на самозанятых в архитектуре, медицине и строительстве — их привлекают уже до 8-9% компании.

Москва и Московская область остаются лидерами по плотности самозанятых — 35% от общего числа. Но по темпам роста вперед вышли регионы, поздно подключившиеся к эксперименту: Ингушетия показала прирост более 400% за первые месяцы 2026 года, Карачаево‑Черкесия — 140%.

При этом сегмент остается высокоротационным: ежемесячно прекращают регистрацию 150-170 тыс. человек, а до 30% аккаунтов — «спящие» и закрываются автоматически. Многие совмещают самозанятость с работой по трудовому договору.