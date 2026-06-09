Минэкономразвития закрепило единый ОКВЭД для гостевых домов

Услуги временного проживания в гостевых домах официально отнесли к ОКВЭД 55.20, и ФНС уже довела эту позицию до региональных инспекций.

Минэкономразвития определило код ОКВЭД для услуг по временному проживанию в гостевых домах. Для такой деятельности нужно применять код 55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания».

Это решение основано на экономическом содержании услуг, которые оказывают владельцы таких объектов, сказано в письме министерства от 01.06.2026 № Д08и-17496.

ФНС уже довела эту позицию до нижестоящих налоговых органов. Теперь инспекторы будут использовать этот подход при проверке деятельности предпринимателей, работающих в сфере гостеприимства.

Статус гостевых домов закреплен законом от 07.06.2025 № 127-ФЗ. Под этим термином понимается индивидуальный жилой дом или его часть, которые собственник использует для временного проживания людей и оказания сопутствующих услуг.