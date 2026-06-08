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Государственные ведомства

Можно ли пожаловаться в ФНС на бизнес — или на саму ФНС

Право отправить жалобу в налоговую есть и у юрлиц, и у физлиц. Нюанс в объекте жалобы. Как составить заявление и каких результатов ждать, объясняют эксперты.

В Клерк.Системе вышел мини-курс «Как пожаловаться в ФНС: на компанию и саму налоговую». 

Обратиться в ФНС можно не только из-за нарушений со стороны компании и ИП, но и при несогласии с действиями самой налоговой. 

При жалобах на бизнес основание чаще всего — подозрение на нелегальную деятельность или нарушения налогового законодательства. При жалобах на действия налоговых органов — нарушенные права налогоплательщика. Форма утверждена Приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@.

За две с небольшим минуты видео-курс расскажет: 

  • от чего зависит круг лиц, которые могут подать жалобу в ФНС;

  • как пожаловаться на компанию или ИП;

  • в каких случаях жаловаться на саму ФНС и куда;

  • сколько будут рассматривать жалобу. 

Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.

А вот на подписку Клерк.Система жаловаться нет причин. В ней все, что нужно бухгалтеру: 

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