Можно ли пожаловаться в ФНС на бизнес — или на саму ФНС
В Клерк.Системе вышел мини-курс «Как пожаловаться в ФНС: на компанию и саму налоговую».
Обратиться в ФНС можно не только из-за нарушений со стороны компании и ИП, но и при несогласии с действиями самой налоговой.
При жалобах на бизнес основание чаще всего — подозрение на нелегальную деятельность или нарушения налогового законодательства. При жалобах на действия налоговых органов — нарушенные права налогоплательщика. Форма утверждена Приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@.
За две с небольшим минуты видео-курс расскажет:
от чего зависит круг лиц, которые могут подать жалобу в ФНС;
как пожаловаться на компанию или ИП;
в каких случаях жаловаться на саму ФНС и куда;
сколько будут рассматривать жалобу.
Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.
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