Можно ли пожаловаться в ФНС на бизнес — или на саму ФНС

Право отправить жалобу в налоговую есть и у юрлиц, и у физлиц. Нюанс в объекте жалобы. Как составить заявление и каких результатов ждать, объясняют эксперты.

В Клерк.Системе вышел мини-курс «Как пожаловаться в ФНС: на компанию и саму налоговую».

Обратиться в ФНС можно не только из-за нарушений со стороны компании и ИП, но и при несогласии с действиями самой налоговой.

При жалобах на бизнес основание чаще всего — подозрение на нелегальную деятельность или нарушения налогового законодательства. При жалобах на действия налоговых органов — нарушенные права налогоплательщика. Форма утверждена Приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@.

За две с небольшим минуты видео-курс расскажет:

от чего зависит круг лиц, которые могут подать жалобу в ФНС;

как пожаловаться на компанию или ИП;

в каких случаях жаловаться на саму ФНС и куда;

сколько будут рассматривать жалобу.

Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.

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