Кабмин обещает не запрещать иностранные нейросети

В рамках нового госрегулирования ИИ не будут вводить запрет на использование иностранных нейросетей.

Правительство не рассматривает ограничения на доступ к зарубежным технологиям ИИ. Основная задача готовящегося законопроекта — стимулировать разработку и спрос на отечественные программные решения, а не вводить запретительные меры.

Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Что касается искусственного интеллекта – мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», — заверил он.

При этом в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры должны применяться исключительно российские разработки.

Но для остальных сфер бизнеса жестких ограничений не предусмотрено, уточнил вице-премьер.