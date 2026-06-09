Ozon планирует выдавать лекарства в ПВЗ

В марте 2026 года Ozon подал заявки на регистрацию обозначений по классам МКТУ, которые охватывают услуги аптек, оптовую и розничную торговлю, а также доставку лекарств. Сейчас компания тестирует модель работы, при которой заказы хранятся в специализированных складских пунктах, напоминающих дарксторы.

Компания уже зарегистрировала товарные знаки «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека» и тестирует курьерскую доставку безрецептурных препаратов.

«По итогам пилотного проекта маркетплейс примет решение о дальнейшем масштабировании, в том числе выдаче заказов в пунктах», — сказал представитель Ozon.

В компании подчеркнули, что товары попадают на витрину только после проверки фармацевтических лицензий и разрешительных документов. Интерес маркетплейсов к рынку лекарств обусловлен стабильным спросом и активной цифровизацией отрасли. По данным RNC Pharma, продажи безрецептурных препаратов на Ozon в 2025 году превысили 5,8 млн упаковок на сумму 3,3 млрд рублей.

Ранее другие крупные игроки также усилили присутствие в этом сегменте: «Яндекс» развивает сервис «Яндекс Аптеки», а Wildberries интегрировал ассортимент «Еаптеки». При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств в России по-прежнему ограничена, а вопрос контроля за их оборотом остается ключевым для регуляторов.