Компании все чаще зовут экс-сотрудников обратно из-за кадрового дефицита

Почти половина российских работодателей за последний год приглашали бывших сотрудников вернуться в штат, и практика возврата стала заметно распространеннее.

За последний год 48% работодателей предлагали экс-работникам вернуться в штат, тогда как годом ранее этот показатель составлял 32%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

В 67% компаний, которые направляли такие приглашения, вернулись несколько человек. Полностью удалось вернуть всех приглашенных лишь в 14% организаций, а 19% работодателей не смогли привлечь обратно ни одного бывшего сотрудника. При этом специалисты со средним профессиональным образованием получают предложения о возвращении чаще, чем обладатели дипломов вузов.

«Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников», — сказано в исследовании.

Среди основных причин, побуждающих людей вернуться, лидирует достойная зарплата — ее отметили 24% респондентов. Также на решение влияют дружный коллектив (12%), улучшение условий труда, удобный график, повышение в должности (по 10%) и интерес к задачам (9%). Стабильность предприятия стала решающим фактором для 7% опрошенных, а смена руководства — для 2%.