Корпоративные заемщики привлекли на рынке облигаций рекордные 973 млрд рублей в мае 2026 года

Российские компании и банки в мае 2026 года нарастили активность на рынке публичного долга, несмотря на традиционный для этого периода сезонный спад. Высокий объем размещений обеспечен крупными сделками и потребностью бизнеса в рефинансировании обязательств.

В мае 2026 года корпоративные заемщики на рынке облигаций привлекли более 973 млрд рублей, что стало историческим максимумом для этого месяца и на 27% превысило показатели апреля.

По данным агентства Cbonds, основной объем размещений (61,5%) обеспечили компании реального сектора, еще 16,5% пришлось на банки, а 22% — на институты развития. Об этом пишет «Коммерсант».

Высокую активность эмитентов поддержали масштабные погашения долгов, объем которых в мае достиг 894 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в апреле, и стало вторым по величине показателем после ноября 2025 года. Наличие свободной ликвидности у инвесторов и необходимость рефинансирования стимулируют компании выходить на первичный рынок.

Эмитенты продолжают отдавать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), объем таких выпусков за месяц превысил 410 млрд рублей.

«В условиях падающих ставок эмитенты предпочитают размещать облигации с плавающим купоном, на которые сохраняется высокий спрос со стороны банковского сектора», — сказал управляющий директор, начальник управления долгового капитала Альфа-Банка Артем Стариков.

Эксперты ожидают, что летнее затишье на рынке будет умеренным, так как потребность в финансировании остается высокой. Ключевым фактором для дальнейшей динамики станет июньское решение Банка России по ключевой ставке.

Недавно мы писали, что в начале 2026 года на рынке облигаций и ЦФА произошло 11 технических дефолтов.