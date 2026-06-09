Налоговики рассказали, как сэкономить при покупке дорогого имущества

«Витрина имущества банкротов» предлагает купить более 10 тысяч объектов по привлекательным ценам. Такое имущество можно использовать для ведения бизнеса, личных целей или в инвестициях.

Сервис «Витрина имущества банкротов» расширил географию присутствия до 29 регионов России. Система объединяет данные о продаже недвижимости, транспорта, оборудования и дебиторской задолженности из разных субъектов страны.

К проекту присоединились Республика Коми, Ставропольский, Приморский, Хабаровский, Алтайский края, а также ряд областей, включая Московскую, Тюменскую и Калининградскую. Ранее, с марта 2025 года, в систему интегрировали объекты Самарской, Саратовской областей, Удмуртской Республики и Пермского края.

Сейчас в базе сервиса более 10,6 тыс. объектов. В отличие от классического поиска по разрозненным электронным торговым площадкам, ВИБ собирает предложения в едином пространстве. Это упрощает работу инвесторам, предпринимателям и частным покупателям, которые ищут имущество для бизнеса, инвестиций или личных нужд.

«Сервис ВИБ ориентирован не только на профессиональных участников торгов, но и на обычных граждан, которые хотят приобрести имущество по привлекательной цене», — сказано на сайте ФНС.

Через сервис можно приобрести имущество для открытия или расширения бизнеса, инвестиций и перепродажи, а также для собственных нужд.

Достоверность сведений подтверждают данные Росреестра, ФНС России, ГИБДД и ЕФРСБ. Каждый лот сопровождается подробным описанием, фото- и видеоматериалами, а также информацией о возможности осмотра.