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Новости ФНС

Налоговики рассказали, как сэкономить при покупке дорогого имущества

«Витрина имущества банкротов» предлагает купить более 10 тысяч объектов по привлекательным ценам. Такое имущество можно использовать для ведения бизнеса, личных целей или в инвестициях.

Сервис «Витрина имущества банкротов» расширил географию присутствия до 29 регионов России. Система объединяет данные о продаже недвижимости, транспорта, оборудования и дебиторской задолженности из разных субъектов страны.

К проекту присоединились Республика Коми, Ставропольский, Приморский, Хабаровский, Алтайский края, а также ряд областей, включая Московскую, Тюменскую и Калининградскую. Ранее, с марта 2025 года, в систему интегрировали объекты Самарской, Саратовской областей, Удмуртской Республики и Пермского края.

Сейчас в базе сервиса более 10,6 тыс. объектов. В отличие от классического поиска по разрозненным электронным торговым площадкам, ВИБ собирает предложения в едином пространстве. Это упрощает работу инвесторам, предпринимателям и частным покупателям, которые ищут имущество для бизнеса, инвестиций или личных нужд.

«Сервис ВИБ ориентирован не только на профессиональных участников торгов, но и на обычных граждан, которые хотят приобрести имущество по привлекательной цене», — сказано на сайте ФНС.

Через сервис можно приобрести имущество для открытия или расширения бизнеса, инвестиций и перепродажи, а также для собственных нужд.

Достоверность сведений подтверждают данные Росреестра, ФНС России, ГИБДД и ЕФРСБ. Каждый лот сопровождается подробным описанием, фото- и видеоматериалами, а также информацией о возможности осмотра.

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