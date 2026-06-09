Работодателям хотят поднять штраф за задержку зарплаты до 0,5% в день
9 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за просрочку при выплате зарплаты.
Документ предлагает заменить действующий штраф — одну 1/150 ключевой ставки ЦБ — фиксированным размером в 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
Авторы инициативы отмечают, что текущая формула не обеспечивает работникам справедливого возмещения.
По данным Росстата, просроченная задолженность по зарплате на конец 2025 года превысила 2 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое за год. При этом работники, которые остались без дохода, вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, где стоимость займов значительно выше компенсации, которую обязан выплатить работодатель.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
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