⚡️ Итоги дня: вырос спрос на голубику, пионы и сидр, Рижский вокзал никто не хочет покупать, в школах появится гипоаллергенное меню, а у госномеров — новые коды регионов

Россияне за три месяца 2026 года потратили на покупку ювелирных изделий 130,7 млрд рублей — на 3,9% больше, чем годом ранее.

Спрос на пионовидные растения (пионы, розы и тюльпаны, которые напоминают по форме пион) вырос на 20% с начала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Цена на цветок при этом упала на 37% за месяц, до 553 рублей.

Розничные продажи водки в России в январе-мае 2026 года увеличились на 1,1%.

Спрос россиян на голубику вырос в 2,5 раза в мае 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года. Категория свежих ягод и экзотических плодов прибавила 19% год к году.

В России в январе-апреле 2026 года через сервисы трансграничной торговли россияне приобрели одежды и обуви на 24,5 млрд рублей, что на 21,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Продажи пива крепостью свыше 8,6% в России в январе-мае 2026 года упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,4 тыс. декалитров, тогда как продажи сидра увеличились на 27,9% — до 4,58 млн декалитров.

Численность персонала группы «Газпром» в 2025 году сократилась впервые за семь лет — до 500,4 тыс. с 501 тыс. человек по итогам 2024 года.

Россияне стали чаще оформлять полисы страхования для путешественников. В 2025 году рост составил 11% к 2024 году, в 2024 — 39% к 2023 году, в 2023 — 25% к 2022 году.

Практически половина (48%) опрошенных жителей России считают, что самый затратный летний месяц — июль. Это связано с пиком отпускного периода.

Поручить соседям присмотр за квартирой на время отпуска или длительного отсутствия готовы 5% россиян, при этом к родственникам с такой просьбой обращаются 33%.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июня 2026 года возобновляет прямые рейсы по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург.

Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок.

Продажи книг на национальных языках в России резко выросли: в среднем маркетплейсы фиксируют кратный рост спроса, а в отдельных регионах — увеличение в 5-8 раз. Особенно заметно вырос интерес к литературе на удмуртском, боснийском, марийском, вепсском и мордовском языках.

С начала 2026 года время, которое россияне проводят в музыкальных нейросетях, выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трафик на эти сервисы увеличился более чем на 20%.

«Яндекс» начал продажи наушников «Яндекс дропс» с «Алисой AI». Устройства позволяют общаться с нейросетью без необходимости доставать смартфон.

На автомобильных знаках появились новые коды регионов — 997 в Москве и 550 и 250 в Московской области.

ЦБ наградит автора исследования о том, как аналитики не угадывают решения по ставке.

Роспотребнадзор планирует разработать гипоаллергенное меню для школ к сентябрю 2026 года.

Российские вузы начали готовить специалистов по конструктивной кибербезопасности.

В Совете Федерации призвали повысить зарплаты педагогам в сфере художественного образования.

Мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за попутчиков пассажиров поездов и связываясь с их родственниками под предлогом экстренной помощи.

Алтайские мараловоды приступили к срезке и консервации пантов. Рога молодых маралов используются для производства лекарств и биологически активных добавок.