Соцфонд: нет никаких задержек в выплате пособий по уходу за ребенком

Социальный фонд сообщил, что более 98% семей уже получили пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, а информация о массовых задержках не соответствует действительности.

Социальный фонд России опроверг сообщения о сбоях при перечислении пособий по уходу за ребенком до 1,5 года. В пресс‑службе сообщили, что все системы работают в штатном режиме, а подавляющее большинство получателей уже получили выплаты за текущий период.

«Подавляющее большинство получателей — свыше 98% — уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Сбоя в работе Социального фонда нет. Все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке», — сказали в СФР.

Поводом для разъяснений стали публикации в ряде Telegram‑каналов, в которых утверждали, что россиянки жалуются на задержки пособий. В Соцфонде подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют фактической ситуации.

По данным ведомства, выплаты традиционно перечисляются досрочно — средства поступают гражданам примерно 8‑го числа, и текущий месяц не стал исключением.

При этом закон устанавливает ежемесячный срок перечисления: пособие за предыдущий месяц должно быть выплачено в течение следующего, и этот порядок Соцфонд соблюдает без отклонений.