Не больше 20 в одни руки: Госдума ограничила число банковских карт на человека

Чтобы перекрыть каналы вывода средств через «дропперские» счета, депутаты ограничили возможность оформить одному клиенту больше 20 карт.

9 июня 2026 года Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому физлицо может иметь не более 20 платежных карт в совокупности во всех банках.

Исключения из этого правила установит совет директоров Банка России. Для контроля за лимитом создается единая система учета, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Закон также вводит «период охлаждения» для подозрительных операций. Банки получили право задерживать перевод на шесть часов, если выявят признаки мошенничества или вредоносное ПО на устройстве клиента. Если банк проигнорирует подозрительную активность и клиент потеряет средства, кредитная организация будет обязана возместить ущерб при наличии постановления о возбуждении уголовного дела.

«По аналогии с первым антифрод-пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. Мошенники часто используют десятки подставных карт, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы», — сказал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Он также добавил, что действующие карты у людей не отнимут, а лимит будет применяться только к новым выпускам.