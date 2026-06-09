«Клерк.ру» откроет двери для IT-специалистов и студентов: станьте частью команды лидеров финтеха

10 июня 2026 года в 17:00 команда «Клерк.ру» проведет День открытых дверей.

Участники хакатонов, студенты и опытные IT-специалисты смогут изнутри увидеть работу крупнейшей онлайн-платформы для финансистов и узнать о карьерных возможностях в компании.

Главное о событии:

Где : в офисе «Клерк.ру».

Когда : 10 июня (среда) в 17:00.

Для кого: IT-специалисты, студенты, участники хакатонов.

Участники узнают секреты создания востребованных цифровых сервисов, познакомятся с внутренней кухней и устройством продуктовых команд.

Это отличный шанс изучить работу известной IT-компании изнутри и задать вопросы ведущим разработчикам лично.