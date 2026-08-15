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Проверки ФАС
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ФАС взыскала с ресурсоснабжающих организаций почти 28 млн рублей

За неполные восемь месяцев сумма штрафов за нарушения при подключении к коммунальным сетям уже превысила показатель за весь 2025 год.

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ФАС оштрафовала ресурсоснабжающие организации на 27,8 млн рублей за нарушения при подключении к сетям. Следует из сообщения в Telegram-канале ФАС России.

Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере тепло- и водоснабжения. Ведомство пресекает незаконные действия компаний при подключении объектов к коммунальной инфраструктуре.

С начала 2026 года ФАС выявила 65 нарушений в работе РСО и выдала 12 предупреждений. Общая сумма штрафов за этот период достигла 27,8 млн рублей.

Для сравнения, за весь 2025 год служба зафиксировала 86 нарушений, а общая сумма взысканий составила 17,76 млн рублей. Таким образом, размер штрафов за неполные восемь месяцев текущего года уже значительно превысил показатели прошлого года.

«В случае нарушений прав граждан и предпринимателей служба незамедлительно принимает меры реагирования», — напомнили в пресс-службе ФАС России.

Ведомство подчеркивает недопустимость несоблюдения правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры.

Автор

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Елена Макарова

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