На Госуслугах появился бесплатный сервис психологической поддержки для военных и их семей

Госуслуги запустили новый раздел о психологической поддержке военнослужащих и членов их семей. Помощь окажут бесплатно и анонимно, а пользователям доступны очные приемы, горячая линия и видеоконсультации.

На портале Госуслуги появился отдельный раздел, посвященный психологической помощи военнослужащим, сотрудникам гражданского персонала Вооруженных сил и их семьям.

«Психологическая помощь оказывается бесплатно, добровольно и конфиденциально: обращение не фиксируется, информация не передается третьим лицам, а телефонный разговор может быть анонимным», — сказано на сайте Минцифры.

Пользователям доступны несколько форматов взаимодействия со специалистами — очные консультации, круглосуточная горячая линия и видеовстречи, которые работают в ряде регионов. Обращение может быть анонимным, данные не фиксируются и не передаются третьим лицам.

В разделе собрана практическая информация о том, как получить помощь: пошаговые инструкции, адреса и телефоны центров и военкоматов, где проводятся видеоконсультации, а также ответы на частые вопросы. Пользователи могут узнать, чем помогает психолог, как оформляется обращение, чего ожидать от телеконсультации и сколько встреч можно пройти.