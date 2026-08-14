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НДФЛ
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Налоговики: иногда кешбэк облагается налогом на доходы физлиц

Банковский кешбэк не облагается налогом, но есть исключения.

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Банковский кешбэк — денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности, в общем случае освобожден от НДФЛ.

Но есть исключения, предупреждает УФНС. Налог нужно платить, если кешбэк получен:

  • не в рамках публичной оферты;

  • в рамках трудовых отношений;

  • в качестве платы за оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров).

Кроме того, облагаются НДФЛ доходы от банков в виде процентов по вкладам.

«Основанием для расчета НДФЛ являются сведения, которые банки представляют в налоговые органы», — говорится в сообщении.

С этими сведениями можно ознакомиться в личном кабинете физических лиц — «Сведения о доходах» — «Банковские вклады».

Если данные в личном кабинете не соответствуют сведениям налогоплательщика, нужно обратиться в банк для уточнения.

Налог на проценты по вкладам налоговая рассчитает на основании информации от банков и пришлет налоговое уведомление.

Автор

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