Налоговики: иногда кешбэк облагается налогом на доходы физлиц

Банковский кешбэк не облагается налогом, но есть исключения.

Банковский кешбэк — денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности, в общем случае освобожден от НДФЛ.

Но есть исключения, предупреждает УФНС. Налог нужно платить, если кешбэк получен:

не в рамках публичной оферты;

в рамках трудовых отношений;

в качестве платы за оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров).

Кроме того, облагаются НДФЛ доходы от банков в виде процентов по вкладам.

«Основанием для расчета НДФЛ являются сведения, которые банки представляют в налоговые органы», — говорится в сообщении.

С этими сведениями можно ознакомиться в личном кабинете физических лиц — «Сведения о доходах» — «Банковские вклады».

Если данные в личном кабинете не соответствуют сведениям налогоплательщика, нужно обратиться в банк для уточнения.

Налог на проценты по вкладам налоговая рассчитает на основании информации от банков и пришлет налоговое уведомление.