Юрист объяснила, когда можно оспорить увольнение по собственному желанию

Одного подписанного заявления недостаточно, чтобы доказать добровольность увольнения. Суд будет учитывать обстоятельства, при которых сотрудник решил уйти.

Увольнение по собственному желанию можно оспорить, если работник докажет, что заявление было написано под давлением и реального желания уходить у него не было. Об этом «Клерку» рассказала кандидат юридических наук и эксперт Ассоциации юристов России Екатерина Кудряшова.

«Увольнение по собственному желанию незаконно тогда, когда "собственное желание" было только на бумаге. Для суда важна не красота кадрового приказа, а реальная добровольность волеизъявления работника», — пояснила Кудряшова.

Само по себе подписанное сотрудником заявление еще не подтверждает добровольность решения. На давление могут указывать угрозы увольнения «по статье», конфликт с руководством, заранее подготовленный бланк заявления, служебные проверки, переписка и обстоятельства, при которых сотрудника попросили написать заявление.

При этом предложение «увольняйся сам или уволим по статье» не всегда означает принуждение. Если у работодателя действительно есть основания для дисциплинарного увольнения и сотруднику объяснили возможные последствия, это само по себе не свидетельствует о давлении.

Иначе суд может оценить ситуацию, если увольнением «по статье» угрожают без проведенной проверки и доказанного проступка, а заявление сотрудник пишет сразу после угрозы, под диктовку или на подготовленном работодателем бланке.

Доказательствами принуждения могут стать переписка и СМС, аудиозаписи разговоров, показания коллег, документы о служебных проверках, жалобы сотрудника и хронология событий.

Если увольнение признают незаконным, суд может восстановить сотрудника, взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, а также обязать исправить сведения о трудовой деятельности.

Обратиться в суд по спору об увольнении можно в течение месяца со дня вручения копии приказа, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности.