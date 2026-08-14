НДФЛ для мигрантов могут повысить до 30%

Первый замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой предложил увеличить ставку НДФЛ для иностранных граждан до 30%. По мнению депутата, это обосновано тем, что мигранты пользуются российской социальной инфраструктурой и медициной.

За неуплату налогов он предлагает применять жесткие меры – вплоть до выдворения из страны. Депутат подчеркнул, что налоговые каникулы или рассрочки для этой категории лиц недопустимы.

Кроме того, ЛДПР предложила ввести систему авансовых счетов для въезжающих в Россию иностранцев. На эти счета мигранты или их работодатели должны заранее вносить средства, которые покроют возможные расходы на депортацию, содержание в центрах временного содержания, судебные издержки и штрафы.

«За все должно быть заплачено заранее, а не за счет российского бюджета», — заявил Луговой.

По его словам, миграционная политика должна приспосабливаться к интересам России. Нужна единая система государственного контроля, которая позволит понимать, где находится иностранец, на каком основании живет и работает, платит ли налоги и соблюдает ли закон.

Подписка «Клерк.Система» — это готовые решения для бухгалтера, которые заменяют часы поиска в законах. Вы найдете готовый ответ или пошаговую инструкцию, спросите эксперта, скачаете бланк, проверите контрагента и воспользуетесь ИИ на GPT-5 без VPN.



Цена со скидкой 77%: 6 400 ₽ вместо 27 710 ₽ за 6 месяцев.

Записаться

Внутри: правовая база, конструктор учетной политики, калькуляторы и полный доступ к еженедельным вебинарам без рекламы.