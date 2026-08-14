Сотрудники стали легче соглашаться на переход к конкурентам в 2026 году

Почти каждый второй россиянин готов рассмотреть предложение конкурента при улучшении условий, а 8% — даже без них. Чаще всего сотрудников мотивируют более высокая зарплата, карьерный рост и удобный график.

Зарплата, карьерные возможности и удобный график остаются ключевыми факторами, которые проще всего мотивируют сотрудников сменить работодателя.

Отношение к переходу в конкурирующие компании стало заметно более гибким. 8% респондентов готовы уйти «хоть сейчас» (+4 п.п. за год), еще 74% рассматривают переход при улучшении условий. Женщины чаще мужчин готовы обсуждать предложение конкурента при более выгодных условиях (77% против 70%), тогда как мужчины чаще заявляют о готовности уйти немедленно (12% против 4%). Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Самая мобильная группа — россияне до 35 лет: 82% готовы перейти при хороших условиях, еще 7% — в любом случае. Среди респондентов 45+ доля тех, кто согласен на переход на любых условиях, составляет лишь 2%, а категорически против — 13%.

Уровень дохода также влияет на готовность к смене работодателя. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей 74% готовы рассматривать переход при улучшении условий, 9% — на любых. В группе с доходом от 150 тысяч — 65 и 10% соответственно. Не готовы даже обсуждать предложения конкурентов 4% респондентов с доходом до 100 тысяч и 12% — с доходом от 150 тысяч.

Среди тех, кто готов уйти, 94% называют главным мотиватором более высокую зарплату. Важными факторами также остаются карьерный рост (54%), удобный график (51%), близость работы к дому (44%), обучение за счет компании (41%) и расширенный компенсационный пакет (40%). Интересные задачи привлекают 39% респондентов, возможность удаленной или гибридной работы — 33%.