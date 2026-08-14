РАТЭК предлагает учитывать уничтоженные товары селлеров в расходах на прибыль

Продавцы электроники добиваются послаблений для компаний, пострадавших от атак на логистические объекты. РАТЭК предлагает отменить восстановление НДС и разрешить учитывать стоимость утраченного имущества во внереализационных расходах.

Продавцы электроники предложили освободить от восстановления НДС товары, уничтоженные при атаках БПЛА и терактах.

Ассоциация РАТЭК направила в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на логистические объекты. Предложения призваны снизить налоговое давление и упростить взаимодействие с маркетплейсами в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет РБК.

Также ассоциация предлагает разрешить учитывать стоимость утраченного имущества во внереализационных расходах при расчете налога на прибыль на основании актов МЧС или Следственного комитета.

Для защиты от кассовых разрывов бизнес предлагает создать компенсационный фонд и обязать маркетплейсы быстрее оформлять акты об утрате товара. Кроме того, ритейлеры настаивают на создании государственного контура перестрахования рисков, связанных с атаками беспилотников.

«Эти меры позволят не допустить избыточного налогового давления на крупный и средний производственный бизнес, уже понесший колоссальный прямой материальный ущерб», — сказали в РАТЭК.

Правительство уже поручило профильным ведомствам разработать меры поддержки для продавцов Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак на склады. В конце июля на заседании правительственной комиссии обсуждались налоговые отсрочки, кредитные каникулы и перенос сроков сдачи отчетности для пострадавших компаний. Аналогичные инициативы по упрощению списания убытков и страхованию рисков ранее представили АУРЭК, «Опора России» и АКИТ.