Клиники начнут работать по новым правилам платных услуг с 1 сентября 2026 года — эксперт видит в реформе шаг к повышению качества медпомощи

Новые нормативы запрещают клиникам ограничивать бесплатную помощь из-за отказа пациента от платных услуг. Эксперты считают, что реформы в сфере нутрициологии помогут укрепить доверие к профилактической медицине и работе с БАД.

С 1 сентября 2026 года медицинские организации, оказывающие платные услуги, переходят на новые нормативы, утвержденные постановлением правительства № 659. Документ будет действовать до сентября 2031 года и направлен на повышение прозрачности взаимодействия между пациентами и клиниками.

Одно из ключевых изменений — запрет на любые попытки подталкивать пациентов к платным услугам. Медучреждения не вправе увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи или сокращать ее объем, если человек отказался от платных опций. Врачи обязаны информировать пациентов о возможности получить необходимое лечение бесплатно в рамках программы госгарантий.

Параллельно с обновлением правил платных услуг в отрасли обсуждают расширение компетенций медицинских специалистов. Национальный совет по БАД и специализированному питанию предложил разрешить фармацевтам и провизорам проходить переподготовку на нутрициологов — и эта инициатива, по мнению экспертов, может усилить качество профилактической медицины.

Основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева рассказала «Клерку», что признание нутрициологии медицинской специальностью меняет подход к потреблению БАД и повышает роль профилактики в здравоохранении.

«Долгие годы рынок нутрициологических услуг оставался нерегулируемым, и нутрициологом мог назвать себя любой человек, прошедший краткие курсы. Это создавало питательную среду для непрофессионалов и дискредитировало саму идею нутритивной поддержки», — сказала Евгения Ермолаева.

По словам эксперта, появление врачей‑нутрициологов в поликлиниках переводит работу с БАД из сферы альтернативной медицины в стандартную профилактическую практику. Но ключевым вопросом остается квалификация кадров.

Ермолаева обращает внимание на парадокс: медсестра может пройти переподготовку на нутрициолога, а провизор — нет, хотя именно фармацевт часто становится первым консультантом по БАД.

«Расширение компетенций фармработников в области нутрициологии — это не просто логичный, а необходимый шаг, ведь провизоры и фармацевты должны ориентироваться в действии биологически активных веществ, их взаимодействии с лекарственными препаратами и возможных побочных эффектах», — считает эксперт.

Также она добавила, что профилактика — основа здорового долголетия, а повышение квалификации медиков и фармработников формирует новую культуру отношения к здоровью.