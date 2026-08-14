Убытки селлеров достигли 700 млрд рублей. Депутаты предлагают мораторий на банкротство и бесплатный вывоз товаров

В Госдуме предлагают заморозить проценты по кредитам и ввести мораторий на банкротства, а предприниматели требуют налоговых отсрочек и нового статуса маркетплейсов.

Представители бизнеса и профильных ведомств провели встречу в Госдуме, чтобы обсудить последствия атак на логистические объекты маркетплейса Wildberries. Предприниматели настаивают на налоговых льготах и законодательном закреплении статуса маркетплейсов как ответственных хранителей товара.

Участники встречи в Госдуме, включая представителей Wildberries, профильных министерств и бизнес-объединений, обсудили пути выхода из кризиса. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести мораторий на банкротства селлеров, заморозить проценты по их кредитам и обеспечить бесплатный вывоз товаров с пострадавших складов. Об этом пишет Forbes.

По оценке Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках, от атак пострадало более 400 000 продавцов, а общие убытки достигают 600-700 млрд рублей. Селлеры просят предоставить отсрочку по уплате НДС, УСН и налога на прибыль до конца 2026 года, а также сохранить действующие региональные налоговые льготы.

«Компенсации со стороны площадки нет никакой, у меня кассовый разрыв, 80% менеджеров сократили», — сказал крупный продавец Игорь Шанченко.

В свою очередь, Центральный банк уже рекомендовал кредиторам не начислять штрафы и пени пострадавшим предпринимателям и не требовать досрочного погашения займов. Минфин и Минэкономразвития продолжают проработку мер поддержки, о деталях которых сообщат после согласования.