Юрист назвала ошибки работодателей при дисциплинарных взысканиях

Компании рискуют проиграть трудовой спор, если не конкретизировали проступок сотрудника, нарушили сроки или не запросили письменные объяснения.

Даже при наличии нарушения со стороны сотрудника дисциплинарное взыскание могут признать незаконным, если работодатель не соблюдал установленную процедуру его оформления. Об этом «Клерку» рассказала кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС и юрист Екатерина Кудряшова.

Одна из распространенных ошибок — наказание сотрудника за абстрактную «плохую работу», «неэффективность» или «ненадлежащее отношение» без указания конкретного дисциплинарного проступка.

Работодателю необходимо установить, какую именно обязанность нарушил сотрудник, при каких обстоятельствах это произошло и какими документами подтверждается нарушение.

«Очень часто компании проигрывают не потому, что работник был идеален, а потому что работодатель оформил нарушение небрежно», — отметила Кудряшова.

Риски также возникают, если компания не запросила у сотрудника письменные объяснения, пропустила срок привлечения к дисциплинарной ответственности, сослалась на локальный акт или должностную инструкцию, с которыми работника должным образом не ознакомили, либо выбрала несоразмерное проступку наказание.

По словам эксперта, показательный спор рассматривал Первый кассационный суд общей юрисдикции в апреле 2026 года. Работника ООО «БелЗНАК» уволили за неоднократное неисполнение обязанностей, однако суды признали дисциплинарные взыскания незаконными.

В приказах работодатель не конкретизировал проступки, время, место и обстоятельства нарушений, а также не учел их тяжесть и обстоятельства совершения.

Работодателям Кудряшова рекомендует проверить порядок запроса объяснений, сроки привлечения к ответственности, содержание приказов и подтверждение того, что сотрудники ознакомлены с документами, обязанности по которым им вменяют в нарушение.