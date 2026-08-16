Что делать, если карты Visa и Mastercard перестали работать при оплате онлайн: инструкция от эксперта

Оплатить покупки по-прежнему можно, но интернет-магазинам нужно подготовиться.

Онлайн-оплата выпущенными в России картами Visa и Mastercard, может не пройти, предупредили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Что делать покупателю, если браузер выдал ошибку при оплате, рассказал исполнительный директор сервиса Robokassa Дмитрий Поликарпов.

Нажимать «Продолжить» он не рекомендует, хотя ошибка появляется не потому, что сайт мошеннический, а потому что браузер не доверяет новым российским сертификатам.

«Если вы привыкнете пропускать такие предупреждения, однажды действительно можно случайно зайти на поддельный сайт и потерять деньги. Поэтому безопаснее поступить иначе. Самый простой способ — просто открыть страницу оплаты в Яндекс Браузере, в нем все уже настроено и платеж пройдет без проблем», — пояснил эксперт.

Можно установить сертификаты Минцифры по инструкции на «Госуслугах» — это поможет не только с оплатами, но и с другими российскими сайтами.

Проблема с оплатой гарантированно возникает в Chrome, Safari, Edge и Firefox — у них нет встроенных российских сертификатов, поэтому они блокируют страницу банка.

Переход на российские сертификаты безопасности может привести к трудностям у интернет-магазинов: покупатели не смогут завершить оплату и просто бросят корзину, а поддержка получит много однотипных вопросов.

«Хорошая новость в том, что проблема не в вашем сайте, а на стороне банков, и Robokassa с банками уже все настроили. Осталось только помочь покупателю открыть страницу, и платеж пройдет», — отметил Поликарпов.

Менять сертификат на сайте магазина не нужно, добавил он.

Вместо этого эксперт рекомендует разместить на странице оплаты короткую подсказку про Яндекс Браузер, подготовить операторов поддержки, чтобы они быстро советовали клиентам это решение, и проверить, как работает оплата в мобильном приложении.