Депутаты предлагают не учитывать жилье в ипотеке при назначении пособия на детей

После вычета затрат на ипотеку, коммуналку и другие обязательные расходы у семей остаются деньги только на самое необходимое.

Единственная квартира в ипотеке не должна считаться признаком достатка семьи при оценке имущества для назначения пособия на детей, считает депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева

Наличие ипотечного жилья – это серьезная финансовая нагрузка, а не показатель благополучия, отметила она. Поэтому предлагается не учитывать такую недвижимость при оценке имущественной обеспеченности до полного погашения кредита.

Кроме того, инициатива предполагает вычет из среднедушевого дохода семьи расходов на ипотечные платежи, аренду жилья, коммунальные услуги и подготовку детей к школе.

«Мы требуем признать, что единственная квартира в ипотеке является не признаком достатка, а серьезной финансовой нагрузкой на долгие годы. В ЛДПР регулярно обращаются такие семьи — формально, по бумагам, они обеспеченные люди, но на деле после вычета затрат на ипотеку, коммуналку и другие обязательные расходы у родителей едва остаются деньги на самое необходимое», — заявила Воропаева.

Соответствующее обращение ЛДПР направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Сейчас при расчете нуждаемости для получения единого пособия учитывается все имущество семьи, что зачастую приводит к отказам в выплатах тем, кто фактически находится в сложном финансовом положении.