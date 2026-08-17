Эксперт рассказал, кого коснется обязательный прием цифровых рублей

Требование затронет не всех продавцов: переход на расчеты цифровыми рублями будет проходить поэтапно в зависимости от выручки бизнеса.

С 1 сентября 2026 года часть российских продавцов должна обеспечить покупателям возможность расплачиваться цифровыми рублями. Однако требование распространяется не на весь бизнес, рассказал «Клерку» член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

На первом этапе принимать цифровые рубли должны продавцы, у которых выручка за 2025 год превысила 120 млн рублей и на 1 января 2026 года был заключен договор о приеме электронных средств платежа.

В дальнейшем круг компаний расширится. С 1 сентября 2027 года требование будет распространяться на бизнес с выручкой от 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028 года — от 20 млн рублей за предыдущий год.

Компании с годовой выручкой менее 20 млн рублей подключать прием цифровых рублей не обязаны.

«Если бизнес официально подпадает под требование принимать цифровые рубли, то просто сослаться на "временный сбой" или "не успели настроить" не получится — сочтут необоснованным отказом», — отметил Баранов.

Исключением, по словам эксперта, может стать серьезный технический сбой на стороне платформы Банка России.

Если покупателю отказали в оплате цифровыми рублями, хотя продавец обязан их принимать, Баранов рекомендует сначала направить письменную претензию компании и сохранить подтверждение ее получения.

Если вопрос не решится, потребитель может обратиться в Роспотребнадзор, а при наличии признаков технической проблемы — сообщить об этом Банку России. Кроме того, спор можно передать в суд.

Покупатель может потребовать возместить подтвержденные убытки и компенсировать моральный вред. Если суд удовлетворит требования потребителя, с продавца также может быть взыскан штраф в размере 50% от присужденной потребителю суммы за отказ добровольно удовлетворить его требования.

Ранее «Клерк» рассказывал, как бизнесу работать с цифровым рублем с сентября 2026 года: кто и когда должен подключиться к платформе Банка России, как проводить операции и отражать такие расчеты в учете.