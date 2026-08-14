СМИ рекомендуют раскрывать роль ИИ в подготовке материалов и указывать участие человека
Журналистам предложили вводить обязательный дисклеймер об использовании ИИ. Маркировка должна быть информативной и описывать конкретный вклад технологии, чтобы избежать путаницы и повысить прозрачность для аудитории.
Союз журналистов России разработал рекомендации для СМИ, согласно которым материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, должны иметь обязательную маркировку.
Маркировка должна быть содержательной. Она обязана раскрывать не только сам факт использования ИИ, но и его конкретную роль в подготовке текста: генерацию черновика, перевод или редактирование.
В рекомендациях подчеркивается, что аутентичные материалы не должны помечаться как сгенерированные, чтобы избежать путаницы у аудитории. Дисклеймер предлагается размещать в начале или в конце публикации.
«Ввести обязательный дисклеймер, раскрывающий факт использования ИИ. Маркировку следует делать содержательной: указывать не только факт применения, но и конкретную роль ИИ, а также участвовал ли в проверке живой человек», — сказали в СЖР.
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