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Общество
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За помощь в поимке мошенников могут дать внеочередной отпуск и льготы для детей

Работникам, которые помогают правоохранителям пресекать мошенничество, могут дать дополнительные социальные гарантии. Общественная палата предлагает отпуск до семи дней и льготы для поступления детей в учебные заведения.

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В Общественной палате предложили расширить социальные гарантии для россиян, помогающих в поимке мошенников. Такие меры поддержки могут распространяться на работников организаций любых форм собственности, сказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В качестве поощрения предлагается предоставлять таким сотрудникам внеочередной оплачиваемый отпуск сроком до семи дней. Также рассматривается возможность начисления дополнительных баллов для поступления их детей в вузы и колледжи.

Подобные гарантии можно закрепить в локальных нормативных актах, коллективных договорах или ведомственных приказах. Он отметил, что, несмотря на снижение общего уровня телефонного мошенничества, число детей, попадающих под влияние злоумышленников, остается высоким.

«Именно учителя, сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, работники банков и операторы связи сталкиваются с такими случаями, оперативно их выявляют и помогают правоохранительным органам пресекать преступления», — сказал Евгений Машаров.

Он добавил, что многие из этих специалистов при выполнении своих обязанностей сталкиваются с угрозами со стороны преступников. Поэтому дополнительные льготы станут не только поощрением, но и формой государственно-правовой защиты.

Автор

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99.6K
Елена Макарова

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    За помощь в поимке мошенников могут дать внеочередной отпуск и льготы для детей

    Поэтому дополнительные льготы станут не только поощрением, но и формой государственно-правовой защиты.

    в виде дополнительного отпуска ?

    афигеть награда!

    особенно для того человека у которого работа завязана на выполнение определённого объёма к определённому сроку. И его работа никому другому передана не будет ни в каком случае.

    или дополнительные баллы для детей?

    а у него детей нет, они уже отучились, вовсе не собираются учиться......

  • V
    VadimBA

    Прелестно... Работодатель должен будет оплачивать сафари на мошенников.

    Эти "общественные палатки" все никак не уймутся...

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