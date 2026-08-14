Исследование: рост зарплат начинающих IT-специалистов прекратился

Бизнес стал меньше инвестировать в долгосрочное обучение новичков, замещая часть позиций за счет автоматизации и внедрения ИИ.

В 2025-2026 годах зарплатные предложения для начинающих IT-специалистов перестали расти, а по ряду направлений даже снизились.

Об этом сообщили исследователи кадрового агентства HRDirect.

Так, у Java-, Android-, Python-разработчиков и разработчиков C++ уровня junior зарплатные предложения за два года практически не изменились. А у PHP- и Golang-разработчиков они снизились на 13% и 12% соответственно.

В частности, начинающим Golang-разработчикам в 2024 году предлагали около 170 тыс. рублей, а в 2026 году — 150 тыс. рублей.

«Бизнес стал меньше инвестировать в долгосрочное обучение новичков, замещая часть позиций за счет автоматизации и внедрения ИИ-инструментов. В долгосрочной перспективе сокращение количества вакансий для новичков может привести к вымыванию middle-сегмента», — отметила CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова.

При этом IT-секторе зарплаты растут: аккаунт-менеджеры стали получать на 29% больше, трафик-менеджеры — на 25%, интернет-маркетологи и менеджеры по продажам — на 20%, веб-дизайнеры — на 17%.