Госдума рассмотрит единый стандарт ежегодной индексации зарплат

Депутаты предлагают закрепить в Трудовом кодексе обязательную ежегодную индексацию для всех работодателей без исключения.

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, призванный устранить правовую неопределенность в вопросе повышения оплаты труда. Авторы инициативы намерены законодательно закрепить единый и безальтернативный механизм индексации заработной платы.

Ключевое нововведение касается периодичности процедуры. Если поправки будут одобрены, проводить перерасчет зарплат станут обязаны ежегодно. Это коснется как бюджетных учреждений, так и коммерческих структур.

Кроме того, документ вводит минимальный порог повышения. Работодатели не смогут ограничиться символической прибавкой: размер индексации предлагается привязать к официальному уровню инфляции. Ориентиром выступит индекс роста потребительских цен за прошедший год, и опускаться ниже этой планки будет запрещено.

На данный момент действующая редакция статьи 134 ТК РФ оставляет бизнесу пространство для маневра. Внебюджетные компании вправе самостоятельно определять порядок и кратность повышения зарплат, фиксируя условия в коллективных договорах или локальных актах. Зачастую это приводит к тому, что индексация проводится формально или не проводится вовсе.

Новые поправки, по мнению разработчиков, должны гарантировать реальный рост доходов граждан и защитить их от обесценивания заработка. В случае принятия закона компаниям придется пересмотреть внутренние регламенты, чтобы привести их в соответствие с федеральными требованиями.

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