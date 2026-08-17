Такси формирует бум краткосрочного ОСАГО: число полисов растет, но премия падает

Популярность краткосрочного ОСАГО среди водителей такси привела к росту числа полисов и падению средней премии: страховка оформляется на несколько дней, а оформление встроено прямо в приложение агрегатора.

Распространение краткосрочного ОСАГО в сегменте такси стало главным драйвером роста числа полисов на рынке. Такие договоры оформляются на несколько дней, поэтому один водитель может заключать множество полисов в течение года. Об этом «Клерку» рассказала директор вертикали Страхование Банки.ру Екатерина Лукашова.

По данным Банка России, за 2024 год и первое полугодие 2025-го оформлено 3,22 млн краткосрочных договоров, из которых 98% приходится на такси при среднем сроке около трех дней.

Снижение средней премии объясняется увеличением доли коротких и дешевых по абсолютной стоимости договоров: клиент платит только за несколько дней страхования. Регулятор ранее отмечал, что рост краткосрочных полисов оказывает понижающее влияние на среднюю стоимость ОСАГО. При этом рынок в целом растет: во II квартале 2026 года спрос на маркетплейсе Банки.ру увеличился на 20% к предыдущему кварталу и на 34% год к году.

Краткосрочное ОСАГО стало популярным прежде всего среди водителей такси — около 99% таких полисов оформляют именно они. Причина в правилах агрегаторов: без действующего ОСАГО водитель не допускается к заказам, а при нерегулярном выходе на линию выгоднее платить только за дни работы. Оформление полиса часто встроено прямо в приложение.

«Краткосрочный полис выгоден при эпизодическом использовании автомобиля или мотоцикла — например, сезонной эксплуатации или разовых поездках. В этом случае платить приходится только за период, когда страховка действительно нужна. Если транспорт используется постоянно, выгоднее может оказаться годовой полис», — сказала Екатерина Лукашова.

Для страховщиков краткосрочные полисы — более гибкий инструмент работы с клиентами, хотя аварийность в такси выше: страховые случаи происходят примерно в 6,6 раза чаще, чем у личных автомобилей. Доходность сегмента зависит от тарифов и структуры портфеля.

«Однозначного тренда на снижение пока нет. Цена все больше зависит от индивидуальных характеристик водителя и автомобиля, а также тарифной политики конкретного страховщика», — добавила эксперт.

Краткосрочные полисы меняют структуру расходов таксистов и таксопарков: нерегулярно работающие водители переводят часть фиксированных затрат в переменные, а автопарки получают возможность гибко управлять расходами в зависимости от загрузки машин. Основной эффект — не гарантированное удешевление, а более точное соответствие расходов фактическому использованию транспорта.

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