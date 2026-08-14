Перевозчиков не будут штрафовать за бумажные документы до марта 2027 года

Власти согласились на полугодовой переходный период при запуске ГИС ЭПД. Перевозчики смогут предъявлять бумажные накладные без риска штрафов до 1 марта 2027 года.

За использование бумажных накладных при грузоперевозках не будут штрафовать с момента введения обязательного электронного документооборота 1 сентября 2026 года до 1 марта 2027. Об этом сказано в ответе Минтранса на обращение отраслевых союзов продовольственного сектора.

С 1 сентября 2026 года стартует обязательный электронный документооборот в рамках государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). МВД и Ространснадзор в этот период будут ограничиваться устными замечаниями в случае отсутствия электронных документов и предъявления бумажных.

Переходный период стал реакцией на запрос бизнеса: отраслевые объединения просили Минтранс закрепить временное отсутствие штрафов и разъяснить нюансы налогового учета при внедрении ГИС ЭПД.