Основная сессия Мосбиржи смещается на 9 утра с 14 сентября 2026 года
Мосбиржа переносит старт основной торговой сессии на 9:00 и удлиняет ее до 10 часов. Это повысит удобство для институциональных инвесторов и участников из Сибири и Дальнего Востока.
Московская биржа объявила о расширении основной торговой сессии: с 14 сентября 2026 года ее старт переносится на 9:00, а продолжительность увеличивается до 10 часов. Одновременно с этим расчет и публикация основных индексов также будут начинаться в 9:00.
«Мы последовательно расширяем время торгов в ответ на запросы инвесторов – сейчас торговать на Московской бирже можно 17 часов в сутки и 103 часа в неделю. Увеличение продолжительности основной торговой сессии — следующий шаг в этом направлении», — сказал председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков.
Дополнительный час особенно важен для институциональных инвесторов, а также клиентов из Сибири и Дальнего Востока, которым важно работать в комфортное время.
С 14 сентября 2026 года регламент торгов будет следующим. Фондовый и срочный рынки:
6:50–9:00 — утренняя сессия (6:50–7:00 — аукцион открытия);
9:00–19:00 — основная сессия (9:00–9:10 — аукцион открытия для бумаг, недопущенных утром);
19:00–23:50 — вечерняя сессия.
Торги в выходные сохраняются в режиме 9:50–19:00.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов:
8:50–19:00 — основная сессия (8:50–9:00 — аукцион открытия).
Денежный рынок:
10:00–19:00 — основная сессия в безадресных режимах;
19:00–23:50 — вечерняя;
старт адресных сделок репо, депозитов и кредитов переносится на 8:30 вместо 9:30.
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