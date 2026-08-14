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Инвестиции
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Основная сессия Мосбиржи смещается на 9 утра с 14 сентября 2026 года

Мосбиржа переносит старт основной торговой сессии на 9:00 и удлиняет ее до 10 часов. Это повысит удобство для институциональных инвесторов и участников из Сибири и Дальнего Востока.

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Московская биржа объявила о расширении основной торговой сессии: с 14 сентября 2026 года ее старт переносится на 9:00, а продолжительность увеличивается до 10 часов. Одновременно с этим расчет и публикация основных индексов также будут начинаться в 9:00.

«Мы последовательно расширяем время торгов в ответ на запросы инвесторов – сейчас торговать на Московской бирже можно 17 часов в сутки и 103 часа в неделю. Увеличение продолжительности основной торговой сессии — следующий шаг в этом направлении», — сказал председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков.

Дополнительный час особенно важен для институциональных инвесторов, а также клиентов из Сибири и Дальнего Востока, которым важно работать в комфортное время.

С 14 сентября 2026 года регламент торгов будет следующим. Фондовый и срочный рынки: 

  • 6:50–9:00 — утренняя сессия (6:50–7:00 — аукцион открытия);

  • 9:00–19:00 — основная сессия (9:00–9:10 — аукцион открытия для бумаг, недопущенных утром);

  • 19:00–23:50 — вечерняя сессия.

Торги в выходные сохраняются в режиме 9:50–19:00.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов: 

  • 8:50–19:00 — основная сессия (8:50–9:00 — аукцион открытия).

Денежный рынок:

  • 10:00–19:00 — основная сессия в безадресных режимах;

  • 19:00–23:50 — вечерняя;

  • старт адресных сделок репо, депозитов и кредитов переносится на 8:30 вместо 9:30.

Автор

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Елена Макарова

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