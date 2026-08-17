Муниципалитетам могут запретить повышать коммунальные платежи без федерального контроля

Сотни тысяч нарушений в сфере ЖКХ и высокий износ инфраструктуры не должны становиться поводом для бесконтрольного роста коммунальных платежей — законопроект вводит жесткие ограничения на превышение индексов.

13 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает муниципалитетам превышать предельные индексы роста платы за коммунальные услуги без федерального согласования и допускает такие решения только в исключительных аварийных случаях.

Законопроект предлагает закрепить, что предельные индексы в муниципалитетах не могут превышать средний индекс по субъекту более чем на величину допустимого отклонения, установленного правительством. Превышение допускается только в исключительных случаях, связанных с предотвращением аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре, и исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти.

В пояснительной записке сказано, что действующая система позволяет муниципалитетам повышать индексы при недостаточном федеральном контроле, что создает риск необоснованного роста коммунальной нагрузки. Основания для превышения сформулированы слишком широко и используются не только для предотвращения аварий, но и как инструмент увеличения платежей.

«Это формирует риск необоснованного роста платы за коммунальные услуги и усиливает социальную напряженность» — сказано в документе.

Авторы также указывают на системные проблемы в сфере ЖКХ. По данным Генпрокуратуры, в 2025 году выявлены сотни тысяч нарушений, а из тарифов исключены необоснованные расходы на 17 млрд рублей. Счетная палата сообщает о высоком уровне износа инфраструктуры: 42% линейных объектов ЖКХ нуждаются в замене. При этом депутаты подчеркивают, что модернизация не должна становиться универсальным основанием для роста платежей.